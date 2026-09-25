В Подмосковье с начала года подали свыше 11 тыс заявлений на «Лесные отчеты»

Жители и организации Подмосковья с начала 2026 года подали более 11 тыс. заявлений на комплексную услугу «Лесные отчеты» через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Одно онлайн-заявление позволяет сдать четыре вида отчетности: об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также об использовании лесов.

Отчеты о состоянии лесного участка должны подавать жители и организации Московской области, которым он предоставлен на каком-либо праве пользования. Отчет должен соответствовать действующему проекту освоения лесов и лесной декларации.

Услуга «Лесные отчеты» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Леса». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Срок предоставления услуги — 10 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.