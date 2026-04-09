В Подмосковье с начала года подали 7,6 тыс заявок на ордер на земляные работы

Жители и предприниматели Подмосковья с начала 2026 года подали более 7,6 тыс онлайн-заявок на получение ордера на земляные работы через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» размещена на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Ордер требуется при проведении любых земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Документ выдается на определенный срок. При необходимости его можно продлить, а после завершения работ — закрыть.

В ведомстве отметили, что к услуге подключен умный сервис. Он автоматически проверяет по дате и номеру ордера, действителен ли документ и продлевался ли ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.