В Подмосковье с начала года мальчиков родилось больше, чем девочек

В Московской области в последнее время наблюдается интересная демографическая тенденция: количество новорожденных мальчиков превышает число девочек. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Рождение ребенка — это всегда радостный момент. В нашем регионе в этом году на свет появились свыше 16 тыс. детей, из них мальчиков оказалось почти на 10% больше, чем девочек. Напомню, что зарегистрировать малыша в Подмосковье можно сразу в роддоме или перинатальном центре, а также оформить выплату при рождении», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году к популярным именам для новорожденных мальчиков можно отнести Михаил, Матвей, Максим, Александр и Артем. Чаще всего девочек этого года называли София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория.

В подмосковном регионе организована работа сотрудников ЗАГСа в 31 медицинском учреждении для регистрации новорожденных. В прошлом году также стало возможным зарегистрировать рождение в областном НИИ акушерства и гинекологии.

Родители новорожденного могут оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который предоставляется всем семьям, зарегистрировавшим рождение ребенка в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья отметил, что в нынешнем году будет запущена новая мера поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1200 — 1300 детей ежегодно остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.