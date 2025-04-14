В Подмосковье с начала года более 600 детей-сирот обрели семью

С начала года более 600 детей-сирот устроены в Подмосковье в семьи. Большинство детей находятся в приемных семьях, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Подмосковье — лидер по устройству детей-сирот в семьи. В регионе почти 22 тысячи детей-сирот и 99% из них воспитываются в семьях. Кроме того, мы сейчас развиваем институт «гостевого» родительства, такие семьи временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Кроме того, в регионе активно развиваются программы по поддержке приемных семей. Для подготовки приемных родителей в регионе работает 50 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Специалисты службы сопровождения работают над тем, чтобы каждая семья, принявшая ребенка, получила всестороннюю помощь.

В ведомстве напомнили, что узнать больше информации можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.