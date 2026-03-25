В Подмосковье с начала 2026 года подали 800 заявок на порубочный билет

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили около 800 онлайн-заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку и пересадку зеленых насаждений. Услуга доступна на региональном портале, решение по заявке принимается в течение восьми рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Порубочный билет требуется при проведении санитарной рубки, удалении сухостоя и аварийных деревьев, а также для восстановления нормативных расстояний от зданий и сооружений. Разрешение необходимо и при возведении некапитальных объектов, а также в ряде других случаев, предусмотренных законодательством.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку» размещена на региональном портале в разделе «Земля» — «Экология и охрана земель». Для подачи заявления нужно выбрать муниципалитет, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, перечетная ведомость формируется автоматически.

Услуга предоставляется бесплатно. При этом заявителю может потребоваться оплатить компенсационную стоимость за вырубку зеленых насаждений. Готовое решение направляется в личный кабинет в течение восьми рабочих дней.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.