В Подмосковье с начала 2026 года оформили 146 заявок на вывоз ненужных вещей

Жители Подмосковья с января 2026 года оформили 146 заявок на вывоз ненужных предметов через сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала года жители региона активно пользуются экологичным способом утилизации крупногабаритных и других отходов. Через онлайн-сервис можно избавиться от бытовой техники, мебели и других предметов без самостоятельного вывоза на контейнерные площадки.

Среди вывезенных вещей — крупные бытовые приборы, стиральные машины, электроника, двери, ванны, матрасы, пианино, макулатура и мебель. Всего за два месяца специалисты обработали 146 заявок.

Чтобы оформить услугу, необходимо выбрать нужный предмет на региональном портале госуслуг, указать адрес, удобные дату и время, а также контактный телефон. После этого специалисты связываются с заявителем для уточнения деталей и приезжают в назначенное время.

Кроме того, жители могут самостоятельно сдать отходы на переработку на специализированные площадки «Мегабак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.