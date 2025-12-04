В Подмосковье с декабря ввели обязательную маркировку игрушек и стройматериалов

С 1 декабря в России стала обязательной маркировка игрушек, стройматериалов, предметов гигиены и растворимых напитков, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 декабря в России введена обязательная маркировка ряда товаров, включая игрушки, стройматериалы, предметы гигиены и растворимые напитки. Соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном портале правовой информации. Новые меры реализуются в рамках системы «Честный знак» для повышения прозрачности рынка, защиты потребителей и борьбы с нелегальной продукцией.

Производители и импортеры теперь должны наносить на продукцию цифровые коды — уникальные идентификаторы, которые передаются в государственную систему для контроля. Маркировка распространяется на игрушки и игры для детей до 14 лет, такие как куклы, настольные игры, головоломки, детские самокаты и другие товары, за исключением трехколесных велосипедов. Это позволит снизить распространение фальсифицированных и потенциально опасных для детей товаров.

В перечень стройматериалов, подлежащих обязательной маркировке, с октября вошли цемент и гипс, а с декабря — монтажные пены, герметики, мастики, замазки и сухие строительные смеси. Также маркировка стала обязательной для какао, горячего шоколада, бритв и лезвий.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что внедрение системы «Честный знак» проходило поэтапно. На первом этапе производители и импортеры участвовали в добровольных экспериментах, что помогло подготовиться к новым требованиям. Внедрение системы позволило снизить долю нелегальной продукции и повысить доверие к легальной торговле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.