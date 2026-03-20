В Подмосковье с 22 марта вводят запрет на рыбалку до 10 июня

Нерестовый период начнется в водоемах Московской области с 22 марта, в связи с чем вводятся ограничения на вылов рыбы до 10 июня. Запрет призван сохранить популяции щуки, окуня, судака, плотвы, леща и других видов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С наступлением весеннего тепла в Подмосковье начинается нерест рыб — один из самых уязвимых этапов их жизненного цикла. В этот период любое вмешательство может привести к гибели икринок и сокращению численности популяции.

«Нерест — самый уязвимый этап в жизни рыб. Соблюдая тишину на воде и временный запрет на использование лодок и снастей, мы сохраняем биоразнообразие наших рек и озер. От ответственности каждого из нас зависит, будет ли богатый улов в следующем сезоне», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Первыми под ограничения попадут водоемы-охладители Шатурской и Электрогорской ГРЭС — здесь запрет будет действовать с 22 марта по 1 июня. На остальных рыбохозяйственных водоемах региона он продлится с 1 апреля по 10 июня.

В период нереста разрешена только береговая рыбалка вне специальных нерестовых участков. Использовать можно поплавочные или донные удочки с общим количеством не более двух крючков на одного человека.

Полный текст правил рыболовства размещен в системе «Консультант Плюс» и на официальном сайте Росрыболовства в разделе «Документы/справочная информация».

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.