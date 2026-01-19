сегодня в 17:11

В Подмосковье с 2026 года официально признают новые профессии в агросфере

С января 2026 года в Подмосковье вступит в силу обновленный классификатор профессий, который включает современные специальности для агропромышленного комплекса и сферы общественного питания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обновленный перечень профессий содержит около 5,6 тысячи рабочих специальностей и порядка 4,3 тысячи должностей. В него вошли такие профессии, как полевод, грумер, оператор беспилотных систем, селекционер-зоотехник, заведующий лабораторией агрохимии или семеноводства.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что новый классификатор позволит специалистам региона официально подтверждать свой профессиональный статус и квалификацию, а также откроет дополнительные возможности для карьерного роста.

Для работодателей обновленный список станет инструментом для формирования требований к компетенциям сотрудников, что повысит качество подготовки и оценки персонала.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.