В Подмосковье с 20 апреля ввели противопожарный режим

Особый противопожарный режим начал действовать на всей территории Московской области с 00:00 20 апреля 2026 года. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В регионе усилили меры пожарной безопасности. Организован дополнительный контроль за лесопожарной обстановкой, обеспечивается постоянное наполнение пожарных водоемов, усилено патрулирование дорог, чтобы предотвратить несанкционированные съезды в лесные массивы.

Органам местного самоуправления рекомендовано ввести дополнительные требования пожарной безопасности и активизировать информирование населения о действующих ограничениях.

Жителей и гостей Подмосковья призывают не разводить костры в лесах, не оставлять мусор и соблюдать осторожность при обращении с огнем. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб 101 или 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.