В Подмосковье с 17 января по 1 февраля пройдет 98 ярмарок в 31 округе

С 17 января по 1 февраля 2026 года в Подмосковье откроются 98 ярмарочных площадок в 31 муниципалитете, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продукции местных производителей: свежие фермерские продукты, натуральные деликатесы, сувениры ручной работы и товары для дома. Организаторы уделяют внимание разнообразию форматов, чтобы жители могли не только совершить покупки, но и принять участие в культурно-массовых мероприятиях.

В рамках программы пройдут тематические ярмарки. В городском округе Фрязино на проспекте Мира состоятся Крещенские гуляния. Ярмарка русских традиций пройдет в Химках в микрорайоне Сходня на улице Чапаева с 19 по 25 января. В Щелково на Пролетарском проспекте рядом с НИИХИММАШ гостей ждет мероприятие «Зима в Подмосковье». В эти же дни товары регионов России можно будет приобрести в Зарайске на площади Революции и в Красногорске на улице Ленина.

Информация о местах проведения и графике работы ярмарок размещена на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.