В Подмосковье с 16 февраля откроются 48 масленичных ярмарок

С 16 по 22 февраля в Московской области пройдут 48 ярмарок, посвященных Масленице, где жители смогут приобрести продукцию местных фермеров и поучаствовать в народных гуляниях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В период с 16 по 22 февраля в 26 муниципалитетах Подмосковья откроются 48 ярмарок, приуроченных к празднованию Масленицы. На площадках соберутся производители сельскохозяйственной продукции со всего региона.

Гости ярмарок смогут купить свежие овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, яйца, мед, домашнюю выпечку и блины с различными начинками. Помимо торговли, на многих площадках организуют народные гуляния, выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы и фотозоны в стиле русских народных праздников.

До конца февраля в Московской области планируется провести 115 ярмарок, чтобы жители могли приобрести качественные продукты в удобное время. Актуальная информация о местах, датах и времени работы ярмарок размещена на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.