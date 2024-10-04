В Подмосковье с 14 октября стартует акция «Сдай старые шины на «Мегабак»

С 14 октября по 11 ноября на территории Московской области будет организована акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Целью акции станет сбор вторичного сырья (резины) для последующей переработки.

Дорожное покрытие, подошва для обуви — все это результат правильной переработки старых автопокрышек. Зачастую использованные шины применяют на клумбах возле домов, на детских площадках с пестрым раскрасом и даже в качестве ограждений парковочных мест, что категорически запрещено.

Использованные шины относятся к III–IV группе опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью. При нагревании на солнце резина выделяет вредные вещества. Также шины быстро воспламеняются, потушить их непросто.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.