В Подмосковье с 1 марта изменятся правила оповещения пчеловодов при обработке полей

С 1 марта 2026 года в Подмосковье вступают в силу новые требования к информированию пчеловодов о применении пестицидов на сельхозугодьях. Изменения направлены на снижение гибели пчел и повышение безопасности, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

С 1 марта 2026 года в Подмосковье начнут действовать обновленные правила взаимодействия между сельхозпроизводителями и пчеловодами при обработке полей средствами защиты растений. Нововведения призваны минимизировать риски для пчелиных семей, которые ежегодно страдают из-за применения пестицидов и агрохимикатов.

Ранее аграрии должны были уведомлять пчеловодов о предстоящей обработке посевов, если пасеки находились в радиусе до семи километров от участка. Сообщение направлялось за 5–10 дней до начала работ и содержало информацию о месте, сроках, используемых препаратах и способах их применения.

Согласно новым требованиям, если обработка проводится из-за чрезвычайной ситуации или по предписанию Россельхознадзора, пчеловодов необходимо уведомить не позднее чем за 24 часа до начала работ. Это позволит пасечникам заранее принять меры для защиты пчел: временно закрыть ульи, обеспечить вентиляцию или переместить пасеку.

В минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что изменения сделают взаимодействие между растениеводами и пчеловодами более прозрачным и безопасным.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.