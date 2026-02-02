В Подмосковье с 1 марта 2025 года отчетность по водным объектам станет электронной

С 1 марта 2025 года водопользователи Московской области будут сдавать отчетность об использовании водных объектов только в электронном виде через ФГИС «Экомониторинг» или портал РГИС, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С 1 марта 2025 года в Московской области изменится порядок представления отчетности по использованию водных объектов. Теперь все водопользователи должны будут подавать данные о заборе и сбросе воды, качестве сточных вод, а также результаты наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами исключительно в электронном виде.

Отчеты необходимо предоставлять до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, через личный кабинет ФГИС «Экомониторинг» или на портале РГИС в разделе «Личные документы» — «Специальные документы». На бумажных носителях отчетность по формам 3.1, 3.2, 3.3, 1 и 2 больше не принимается.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что переход на электронную отчетность снизит административную нагрузку на бизнес, повысит точность и оперативность сбора экологических данных, а также позволит интегрировать их в единую государственную цифровую систему мониторинга.

Цифровизация отчетности упростит процесс взаимодействия между бизнесом и государством, снизит влияние человеческого фактора и повысит эффективность контроля за сохранением природных ресурсов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.