В Подмосковье с 1 мая стартует свадебный сезон

С 1 мая по 30 сентября 2026 года в Московской области пройдет высокий свадебный сезон, на который уже подано более 14 тыс. заявлений. Парам доступны свыше 75 официальных выездных площадок, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Подмосковные ЗАГСы фиксируют высокий спрос на выездные церемонии. Все регистрации проходят официально с участием сотрудников ЗАГС. За последние два года число желающих пожениться вне дворцов бракосочетания выросло и стало устойчивой тенденцией.

«С 1 мая в Подмосковье стартует свадебный сезон — и уже сейчас на него подано более 14 тысяч заявлений. Пары выбирают не стандартный зал, а место с характером: усадьбу, парк, загородный клуб. Для этого создана инфраструктура — более 75 официальных выездных площадок», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Лидером по числу заявлений стал зал торжеств в парке «Патриот» в Одинцовском округе — 158 пар. Далее следуют парк имени Олега Степанова в Серпухове (94 заявления), загородный клуб «Артиленд» в Балашихе (88), усадьба Гребнево в Щелковском округе (82) и парк «Елочки» в Домодедове (55).

Для удобства будущих супругов работает портал wedding.mosreg.ru, где можно забронировать дату и в виртуальном формате оценить декор и вместимость площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.