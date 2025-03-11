В Подмосковье росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который при виде патрульного автомобиля Росгвардии начал заметно нервничать и ускорил шаг. В ходе беседы с правоохранителями мужчина путался в ответах и вскоре признался, что имеет при себе наркотики.

Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в кармане его верхней одежды был обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом внутри. По результатам экспертизы установлено, что содержимым является мефедрон общей массой 1,07 грамм. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.