В Подмосковье росгвардейцы приняли участие в автопробеге, посвященном Дню России

В День России сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в автопробеге, посвященному главному празднику страны, передает пресс-служба ведомства.

Более 50 автомобилей участников патриотической акции, к которой в этом году впервые присоединились подмосковные росгвардейцы, стартовали из города Реутов.

Перед началом мероприятия присутствующие развернули российский триколор, как символ единения и уважения к истории государства.

Служебные автомобили Росгвардии проехали по улицам Московской области в составе организованной автомобильной колонны, символизируя единение всех граждан нашей многонациональной страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.