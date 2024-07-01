В Подмосковье родители могут записать детей в 1 класс не по месту регистрации

В Московской области 6 июля стартует вторая волна записи в 1 класс. Прием заявлений будет открыт в школы не по месту регистрации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Записать ребенка в 1 класс можно через портал госуслуг Московской области. Ответ по заявлению поступит не позднее 5 рабочих дней после подачи. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все данные будут проверяться удаленно.

Прием заявок открыт до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе, ребенок может быть зачислен в ближайшую к месту жительства школу, где есть свободные места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.

Также ранее губернатор сообщал, что в Московской области в 2023 году появятся 27 школ, в которых смогут заниматься порядка 18 тыс. ребят.