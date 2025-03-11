В Подмосковье родителей обязали дать ребенку основное общее образование

Судебные приставы Подмосковья обязали отца исполнить решение суда и обеспечить его несовершеннолетнему сыну условия для получения основного общего образования. Одной из подмосковных семей — отец, мать и двое детей школьного возраста — комиссия по делам несовершеннолетних заинтересовалась, когда подростки перестали посещать 6-й и 5-й класс учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Так как профилактические беседы не дали положительного результата, работники комиссии обратились в суд. По итогам рассмотрения искового заявления судья вынес решение в интересах двоих несовершеннолетних детей и обязал их родителей принять меры по продолжению их обучения и получения ими основного общего образования, а также не чинить им в этом препятствий. На момент вынесения судебного решения девочке было 13 лет, мальчику — 12.

Во исполнение решения суда в Раменском районном отделении судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы должным образом проинформировали супругов-должников о начале принудительного исполнения судебного решения и предупредили о применении ограничительных мер в случае его неисполнения.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспорта должников, ограничили их в праве выезда за пределы РФ.

Сложность заключалась в том, что и мужчина, и женщина нигде не работали, жили на пожертвования, пропагандируя не совсем традиционную идеологию — заявляли, что не признают никакие документы и договора, в частности, и государственную власть, в целом. А потому выстроить с супругами-должниками адекватный диалог не получалось.

Но тем не менее сотрудники органов принудительного исполнения неоднократно добивались заключения родителями договора со школой об обучении детей. Однако каждый раз должники не исполняли его условия и препятствовали своим детям в получении ими основного общего образования. И тогда судебные приставы возобновляли принудительное исполнение судебного решения.

«В рамках вновь возбужденного исполнительного производства было установлено, что супруги развелись, их старшая дочь уже совершеннолетняя, а сыну еще 17 лет, и он живет с отцом, который трудоустроился. Когда работаешь с людьми, важно так выстроить диалог, чтобы в ходе беседы понять, какие аргументы будут решающими в вопросе исполнения судебного решения. Так и в этом конкретном случае удалось достучаться до родителя и убедить его принять меры по продолжению обучения несовершеннолетнего сына и получения им основного общего образования», — рассказал о ходе исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель Денис Гаврилов.

В настоящее время 17-летний сын должника по договору о прохождении промежуточной и итоговой аттестации экстернов осваивает учебный материал 5 класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.