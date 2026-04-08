В Подмосковье ремонтируют детские и спортивные площадки к лету

Ремонт и проверка детских игровых комплексов продолжаются в Московской области после зимнего сезона. Коммунальные службы обновляют оборудование и покрытия, чтобы привести площадки в безопасное состояние к лету, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты служб городского хозяйства ежедневно осматривают игровые элементы, подтягивают крепления, обновляют покрытия и восстанавливают песочницы. Работы направлены на приведение всех площадок в соответствие с требованиями безопасности перед началом активного летнего сезона.

В Балашихе сотрудники МБУ проводят комплексное обслуживание детских площадок. Они заменяют изношенные элементы, восстанавливают конструкции и выполняют покраску. Песочницы заполняют чистым просеянным песком с обязательной проверкой на соответствие санитарным нормам.

Кроме того, специалисты выполняют локальный ремонт поврежденных деталей: сваривают трещины, усиливают крепления, меняют сломанные пластиковые и деревянные элементы. Сообщить о неисправностях жители могут в свою управляющую организацию или в территориальные отделы профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.