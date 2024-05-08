В Подмосковье река Осетр предоставлена для гидромелиорации земель

Минэкологии Подмосковья предоставило АО «Агрофирма Сосновка» право использования реки Осетр для гидромелиорации земель на основании решения о представлении водного объекта в пользование, что стало значимым событием для сельскохозяйственного сектора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Агрофирма Сосновка, будучи одним из главных игроков в отрасли, получила возможность эффективного использования водных ресурсов для улучшения почвенного состава и повышения урожайности, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью, и необходимо обеспечивать ее развитие и процветание. Предоставление права пользования рекой для гидромелиорации земель открывает новые перспективы для сельскохозяйственных предприятий, способствуя улучшению условий для сельскохозяйственного производства».

Сегодня, в условиях изменяющейся экологической ситуации и увеличивающихся вызовов для аграрного сектора, поддержка сельхозпроизводителей становится особенно важной. Предоставление права пользования рекой для целей гидромелиорации земель не только способствует развитию отдельных предприятий, но и общему укреплению сельскохозяйственного комплекса региона.

«Решение министерства о предоставлении права пользования рекой Осетр АО «Агрофирма Сосновка» для гидромелиорации земель является важным шагом в развитии сельского хозяйства Московской области и поддержке сельхозпроизводителей в современных условиях», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.