В Подмосковье региональными победителями конкурса «Земский почтальон» стали 10 человек

В Московской области региональными победителями конкурса «Земский почтальон», организованном «Единой Россией» при поддержке Почты России и других федеральных почтовых операторов, стали 10 человек, передает пресс-служба партии.

Всего было подано 190 заявок на участие в регионе. Отборочный этап первого Всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал 10 марта. Его участниками стали специалисты почты с опытом работы от года.

«Почтальоны в сельской местности имеют большое социальное значение — это люди, которых знают и которым доверяют, те, кто обеспечивает связь между жителями, несмотря на расстояния. И главная задача конкурса и партии — популяризация профессии почтальона и поощрение их работы в малых городах и селах России», — сказал координатор партийного проекта «Российское село» в Московской области Олег Сирота.

В числе региональных победителей: Ольга Мокеева из Можайска, Анастасия Градова из Клина, Вероника Крыжановская из Красногорска, Наталья Елисеева из Ступино, Мария Симакова из Луховиц, Валентина Макарова из Воскресенска, Лидия Баннова из Серпухова, Татьяна Громова из Раменского, Елена Глебова из Мытищ и Любовь Семенова из Пушкинского.

«Почта гордится своими почтальонами. Финалистом регионального этапа в Московской области стала Мария Симакова. Мы все будем болеть за неё», — рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Московской области Ольга Плисова.

Финал Конкурса пройдет в очном формате 5 июня 2025 года в Москве. Победители Конкурса будут отобраны путем оценки федеральным экспертным жюри и народного онлайн-голосования.

С 12 мая по 5 июня 2025 года в социальной сети «ВКонтакте» проводится народное онлайн-голосование по заявкам финалистов Конкурса на специальную номинацию — «Народный почтальон», по результатам которого определяется один победитель, набравший наибольшее количество голосов. По итогам оценки федерального экспертного жюри определяется один победитель, награждаемый званием «Лучший земский почтальон России — 2025».