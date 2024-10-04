В Подмосковье развеяли миф о птице, которая добирается до зимовки пешком

В Подмосковье заканчивается миграция коростелей. Многие из этих птиц уже отправились в теплые края, сейчас им вдогонку в сторону Восточной Африки спешат оставшиеся особи, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Коростель (другое название — дергач) — небольшая луговая птица семейства пастушковых немного крупнее дрозда, ведет преимущественно ночной и наземный образ жизни, быстро передвигаясь и петляя в траве, а взлетает только по крайней необходимости.

Некоторое время считалось, что коростели настолько плохо летают, что даже на зимовку идут пешком. На самом деле, летя на зимовку, птички преодолевают по воздуху тысячи километров. Во время полета на длинные дистанции коростель поджимает ноги, выравнивает тело до горизонтального положения и размеренно взмахивает крыльями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.