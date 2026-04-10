В Подмосковье разработали модели школ будущего для наукоградов

Стратегическая сессия «Наукоград: школа будущего» прошла 10 апреля в Корпоративном университете развития образования в Подмосковье. Команды восьми наукоградов региона представили подходы к созданию современных школ с учетом научного и промышленного потенциала территорий, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В сессии участвовали представители Дубны, Жуковского, Королева, Реутова, Серпухова, Фрязино, Черноголовки и Долгопрудного. К работе подключились сотрудники министерства образования региона, заместители глав по социальным вопросам, руководители муниципальных органов управления образованием, директора школ, представители вузов, колледжей и градообразующих предприятий.

С приветственным словом выступила первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова. Она подчеркнула, что для создания современной школы в наукоградах необходима консолидация науки, бизнеса и системы образования.

Участники разрабатывали модули «школы будущего» по восьми направлениям: профориентация и партнерство, цифровое развитие и использование ИИ, работа с родителями, развитие кадров, система оценки эффективности, воспитательная система, образовательная среда и инфраструктура, а также мотивация учеников.

Ключевым событием стало выступление директора проектов Академии потенциала человека СберУниверситета, профессора РАНХиГС Павла Рабиновича.

«Школа в наукограде требует особого подхода к проектированию и развитию детско-взрослых сообществ», — отметил он.

По итогам групповой работы команды представили разработанные модели. Каждый наукоград продолжит внедрение предложенных решений в своих школах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.