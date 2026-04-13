В Подмосковье разъяснили порядок оплаты домофонов и антенн

Единый информационно-расчетный центр Московской области разъяснил, как начисляется плата за домофон, коллективную антенну, видеонаблюдение, шлагбаум и интернет в платежных документах. Такие услуги включают в квитанции на основании решения общего собрания собственников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В расчетном центре пояснили, что услуги, не относящиеся к жилищно-коммунальным, могут отражаться в едином платежном документе только при наличии протокола общего собрания собственников. Речь идет о домофоне, коллективной антенне, видеонаблюдении, шлагбауме и интернете.

Тарифы на такие услуги устанавливают не управляющие организации, а компании-поставщики — домофонные компании и операторы связи. По вопросам стоимости, качества обслуживания или перерасчета жителям рекомендуют обращаться напрямую к поставщику. Контактные данные можно уточнить в своей управляющей организации.

В ведомстве обратили внимание на различие между общедомовыми и индивидуальными услугами. Отказаться в одностороннем порядке от общедомовых услуг, например от обслуживания запирающего устройства на входной двери, нельзя — для этого требуется новое решение общего собрания.

При этом от индивидуальных услуг, таких как абонентская домофонная трубка в квартире или индивидуальная антенна, можно отказаться. Для этого необходимо подать письменное заявление напрямую в компанию-поставщика. Информацию о начислениях и поставщиках также можно проверить в личном кабинете на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.