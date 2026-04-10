В Подмосковье расторгли договор аренды лесного участка

Договор аренды лесного участка расторгли с лесопользователем в Подмосковье из-за серьезных нарушений законодательства. Суд обязал арендатора освободить территорию и снести незаконные постройки, однако требования не исполнены, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Комитет принял решение о расторжении договора аренды после выявления грубых нарушений лесного законодательства. Речь идет об участке площадью около одного гектара, где было размещено более 20 строений, возведенных с нарушением установленных норм и правил.

В рамках судебного разбирательства арендатору предписали освободить участок и снести незаконные объекты. Решение суда вступило в законную силу, однако требования исполнены не были.

В отношении нарушителя применили меры административного воздействия. Его привлекли к ответственности по статье 7.9 КоАП РФ за самовольное использование лесного участка, а также по статье 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера.

В ведомстве подчеркнули, что при дальнейшем игнорировании законодательства и судебных решений к виновным могут применить более строгие меры, вплоть до уголовной ответственности. Специалисты напомнили о необходимости соблюдать условия договоров аренды и требования природоохранного законодательства при использовании лесных ресурсов.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.