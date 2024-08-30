В Подмосковье растет объем производства молочной продукции

Производство молочной продукции в Московской области в этом году показывает уверенный рост. За семь месяцев текущего года рост промпроизводства в секторе выпуска молочной продукции составил 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В сфере пищевой промышленности сразу несколько производственных направлений в январе–июле выросли более чем на 10%. Помимо молочной продукции, выросло производство муки, круп и крахмалосодержащих продуктов — на 10,3%. Сразу на 20,9% в отчетном периоде увеличилось производство растительных и животных масел и жиров», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Еще один сектор пищевой промышленности, производство готовых кормов для животных, в январе–июле 2024 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.