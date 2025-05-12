В Подмосковье рассказали об обновленном перечне пород животных для племенного дела

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало новый приказ Минсельхоза России № 196 от 31 марта 2025 года, который утвердил обновленный перечень видов и пород (типов, кроссов линий) животных, используемых в разведении племенных животных. Этот документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и заменяет ранее действовавший приказ министерства от 1 июня 2020 года № 302. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Основное отличие нового перечня — расширение и изменение наименований пород и кроссов животных, а не только видов, как было ранее. В списке теперь представлены все основные виды сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, используемых для разведения с целью получения племенного материала. Крупный рогатый скот (КРС), лошади, буйволы, верблюды, ослы, козы, овцы, свиньи, куры, гуси, цесарки, а также норки, садовые улитки и другие виды.

Среди рыб в перечне указаны амур, калуга, бестер, обыкновенный карп, русский и сибирский осетры, форель радужная и ряд других видов. Общее количество пород и кроссов существенно увеличилось: например, в списке насчитывается 80 пород КРС, 35 пород коз и 27 пород свиней.

Особое внимание уделяется системе учета сельскохозяйственных животных, которая в России активно внедряется с марта 2024 года. В рамках поэтапного обязательного учета вводится платформа «Хорриот» в системе «ВетИС», разработанная Россельхознадзором. До 1 сентября 2025 года необходимо поставить на учет такие виды животных, как верблюды, олени, кролики, а также пчелы и пушные звери, содержащиеся на предприятиях. К 1 декабря 2025 года планируется охватить учетами весь мелкий рогатый скот, содержащийся на сельскохозяйственных предприятиях.

В ведомстве отметили, что данные меры позволят повысить контроль за селекционной деятельностью, улучшить качество учета и проследить происхождение племенного поголовья, что важно для развития отрасли и обеспечения продовольственной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.