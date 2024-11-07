В Подмосковье рассказали о введенных ужесточениях к ввозу домашних животных

С сентября 2024 года изменились правила ввоза домашних животных на территорию Европейского союза и ряда других стран. Новым правила требуют проведение теста на антитела к бешенству в аккредитованных лабораториях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проба должна быть сделана минимум через 30 дней после вакцинации от бешенства и не менее чем за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и выезда из России. Такое исследование требуется для посещения стран, среди которых: Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Япония, Израиль, Турция и Южная Корея.

Сдать пробы на исследование, провести все необходимые для выезда процедуры и получить документы можно в государственных ветеринарных станциях Подмосковья. Адреса и часы работы указаны здесь.

Получить консультацию специалистов и записаться на прием можно по телефону единого кол-центра +7 (495) 668-01-25 или через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.