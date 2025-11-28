В Подмосковье рассказали о вторичной жизни картонных коробок

Картонные упаковки представляют собой ценный ресурс, ведь из вторсырья производят новые полезные вещи: бумагу, упаковку, салфетки и многое другое. Именно поэтому правильное обращение с отходами — залог экологии региона и экономия природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Процесс переработки картона включает несколько этапов:

Сбор и сортировка

Транспортировка

Первичная обработка

Измельчение

Промывание и очистка

Отбеливание

Формовка

Прессование и сушка

Основная причина легкой переработки картонной тары — состав, содержащий преимущественно целлюлозу. Чтобы вторичное сырье успешно использовалось вновь, материал должен оставаться чистым и сухим, свободным от загрязнений едой и жидкостями. Важнейший этап — правильная сортировка и помещение собранных отходов в предназначенную для них емкость раздельного сбора.

В Подмосковье во многих населенных пунктах установлены контейнеры специально предназначенные именно для картона и бумаги. Благодаря активному внедрению раздельного сбора отходов жители области получают шанс внести вклад в улучшение экологической обстановки.

Заботьтесь о природе, собирайте отдельно использованные коробки и относите их в специальный контейнер — это простая привычка, способствующая улучшению окружающей среды.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.