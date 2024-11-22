В Подмосковье рассказали о результатах деятельности ГУФССП

Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев выступил с докладом об итогах работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области в Мособлдуме в соответствии с порядком рассмотрения деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба ведомства.

В своем выступлении руководитель ГУФССП России по Московской области Андрей Тагаев провел анализ деятельности Главного управления по отдельным направлениям, в том числе в рамках рассмотрения порядка трех десятков вопросов, поступивших от депутатов областной думы.

Главный судебный пристав региона отметил, что в результате работы ведомства, с начала года взыскано 37 млрд 314 млн рублей задолженностей. В среднем, каждый судебный пристав области взыскал 44,2 млн рублей. При этом наибольшую положительную динамику по взысканной сумме удалось достичь по социально-значимой категории исполнительных производств: взыскано 2 млрд 354 млн рублей алиментов, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 млн рублей задолженностей по алиментам погашено после возбуждения уголовных дел. Всего же к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей привлечено 958 должников.

Андрей Тагаев обратил внимание на особенности принудительного исполнения в отношении участников Специальной военной операции, а также членов их семей. Так, в соответствии с действующим законодательством, приостановлено порядка 15,5 тысяч исполнительных производств, возбужденных в данной категории граждан, на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. При этом, по состоянию на 01.10.2024 г. военнослужащими, участниками СВО, полностью погашена задолженность в рамках 661 исполнительных производств о взыскании алиментов и на содержание детей перечислено более 225 млн рублей.

В целях реализации закона о сохранении заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума, судебными приставами Подмосковья сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 37 735 исполнительных производств, тогда как годом ранее таких исполнительных производств было 27 678.

В своем докладе руководитель Главного управления отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря тесному взаимодействию со смежными структурами и с правительством Московской области. Так ведется совместная работа по обеспечению безопасности жителей Подмосковья, реализуется совместная государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья». Совместно с Главным управлением региональной безопасности Московской области обеспечиваются исполнения решения суда о сносе самовольно возведенных строений, где взыскателями являются администрации муниципальных образований, министерства Московской области, прокуратура. С сотрудниками подразделений управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области проводятся совместные исполнительно-разыскные мероприятия на дорогах Подмосковья.

В заключении доклада Андрей Тагаев выразил благодарность депутатам Московской областной думы, правительству и лично губернатору Московской области Андрею Воробьеву за постоянную поддержу и помощь в решении задач, стоящих перед службой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.