В Подмосковье рассказали о проекте новых ветеринарных правилах по содержанию кур

Минсельхоз России представил для публичного обсуждения проект новых ветеринарных правил по содержанию сельскохозяйственных птиц. В новом проекте подробно рассматривается возможность выгула сельхозптиц на территории каждого хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Согласно новым правилам, выгул птицы на крупных предприятиях, на которых содержится более 1 000 голов, будет запрещен. Для хозяйств с численностью птиц от 51 до 1 000 голов также не предусмотрен выгул, за исключением возможности организации выгула на изолированной площадке, так называемом солярии. Условие относится к хозяйствам, занимающимся производством органической продукции. Для них допускается использование пастбищного типа содержания птицы при условии ограждения места выпаса и установки отпугивающих устройств для диких и синантропных птиц.

Помимо этого, в проекте новых ветеринарных правил также прописаны условия поения и кормления птиц, требования к мероприятиям по карантину, профилактике и диагностике.

Новые ветеринарные правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и будут обязательны для хозяйств всех форм собственности — это касается как личных подсобных хозяйств, так и крупных птицефабрик.

Все заинтересованные стороны могут принять участие в обсуждении проекта и ознакомиться с подробностями на сайте Минсельхоза России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.