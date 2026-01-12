Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:48

В Подмосковье рассказали о правилах утилизации новогодних украшений после праздников

Жителям Подмосковья напомнили о правильной сортировке и утилизации новогодних украшений и упаковки после завершения праздников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подготовило рекомендации по экологичной утилизации новогоднего декора. Жителям советуют перед выбрасыванием украшений удалить пластиковые и фольгированные элементы с упаковок, а из электрических гирлянд извлечь батарейки.

Стеклянные елочные игрушки, бумажную упаковку и бумажные гирлянды следует выбрасывать в синий контейнер. В серый контейнер направляются мишура, фольгированные гирлянды, пластиковые игрушки и подарочные упаковки с блестками.

Кроме того, для раздельного сбора отходов можно воспользоваться пунктами приема вторсырья «Мегабак». Там установлены контейнеры для бумаги, текстиля, стекла, металла, пластика, алюминия, опасных отходов, батареек, бытовой техники, мебели, ламп и стиля растений. Адреса площадок доступны на интерактивной карте.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.