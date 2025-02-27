В Подмосковье рассказали о новом функционале при исполнении контрактов

Мособлконтроль в рамках развития портала исполнения контрактов (ПИК) разработал новый функционал, предназначенный для автоматизации процесса проверки расчетов начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщает пресс-служба ведомства.

Реестр автоматической проверки расчета НМЦК, реализованный для метода обоснования «Сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)», автоматически формирует:

информацию о проверке в рамках реестрового лота плана-графика (количество проверок, история изменения НМЦК);

детальную информацию о проверке в рамках определенного обоснования НМЦК, в том числе об общем уровне завышения по соответствующему обоснованию;

детальную информацию проверки, отображающую завышение цены по конкретным позициям.

Новый функционал позволит повысить прозрачность и эффективность процесса проверки НМЦК, упростить и ускорить процесс контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.