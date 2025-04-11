В Подмосковье рассказали о муралах на МКД, посвященных героям космоса

В преддверии Дня космонавтики в Подмосковье рассказали о муралах на МКД, посвященных героям космоса. Эти яркие произведения искусства не только украшают Московскую область, но и напоминают о величии и мужестве тех, кто стал частью космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Щелкове на торце дома № 12 по Пролетарскому проспекту изображен портрет Юрия Алексеевича Гагарина — первого человека в космосе.

В Реутове на улице Победы привлекает внимание дом № 2 с портретом академика Владимира Николаевича Челомея. На фоне изображена его известная разработка — крылатая ракета. Высота рисунка почти 25 метров.

В Звездном городке на доме № 5 находится граффити, посвященное советскому летчику-космонавту Валерию Федоровичу Быковскому.

На доме № ¼ в Королеве, мкр. Юбилейный, изображены абстрактные элементы, планеты, звезды и фигуры в сюрреалистическом стиле.

В Люберцах на доме № 123к3 по Октябрьскому проспекту нанесен портрет Юрия Гагарина, приуроченный к 400-летнему юбилею города. Имя героя связано с Люберцами, где он начал свой путь к славе и получил первую рабочую специальность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.