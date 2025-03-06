В Подмосковье рассказали, как записаться на прием к судебным приставам онлайн

Жители Подмосковья могут легко записаться на личный прием к должностным лицам ГУФССП России по Московской области, используя электронный сервис «Личный прием граждан» на официальном сайте ведомства, сообщает пресс-служба управления.

Для записи потребуется учетная запись на портале госуслуг. Воспользоваться данным сервисом на сайте ГУФССП России по Московской области можно двумя путями:

Через раздел «Обращения»: на сайте ГУФССП России по Московской области выберите раздел «Обращения», затем «Личный прием граждан» и « Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России », авторизуйтесь через ЕСИА (госуслуги). Через главную страницу: на главной странице найдите синюю кнопку «Запись на личный прием» внизу страницы, нажмите «Авторизация по ЕСИА» и войдите в свой личный кабинет на портале госуслуг.

Запись доступна на период до 30 дней. Выберите удобную дату и время из доступных. Запись возможна только один раз в сутки по одному вопросу. После заполнения всех обязательных полей и выбора времени приема, нажмите «Запись на личный прием». Подтверждение будет отправлено на указанный вами адрес электронной почты.

Рекомендуется указать тему обращения заранее, чтобы должностное лицо могло подготовиться к приему и оперативно решить вопрос.

Личный прием осуществляется строго в назначенное время. Нужно взять с собой паспорт и талон-подтверждение записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.