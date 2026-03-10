В Подмосковье рассказали, как продлить жизнь букетам после 8 Марта

Специалисты дали рекомендации по уходу за срезанными цветами после 8 Марта в Подмосковье. Эксперты объяснили, как сохранить свежесть букетов и продлить их цветение в домашних условиях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сохранить букет свежим помогает правильный уход. Воду в вазе необходимо менять ежедневно, а саму вазу тщательно мыть с мылом, чтобы удалить бактериальный налет. Цветы лучше ставить в светлом месте вдали от сквозняков, прямых солнечных лучей и источников тепла, включая батареи и телевизоры. Также их не рекомендуется размещать рядом со спелыми фруктами, особенно яблоками и бананами, которые выделяют газ и ускоряют увядание.

Чтобы стебли лучше впитывали влагу, их следует подрезать каждые два–три дня примерно на один сантиметр. Если бутоны начали поникать, специалисты советуют полностью погрузить букет в прохладную воду на 20–30 минут, затем обновить срезы и поставить цветы в свежую воду.

Для продления цветения можно использовать специальную подкормку, если она прилагалась к букету. При ее отсутствии подойдет раствор из литра воды с чайной ложкой сахара и столовой ложкой лимонного сока или уксуса. Такой состав замедляет размножение бактерий, однако даже с подкормкой воду необходимо менять каждый день.

В министерстве сообщили, что в 2025 году в Подмосковье произвели более 67,3 млн срезанных цветов, преимущественно роз и тюльпанов. В отрасли работают 11 организаций и хозяйств общей площадью около 50 гектаров, которые выращивают продукцию как для букетов, так и для оформления интерьеров и садово-парковых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.