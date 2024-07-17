В Подмосковье рассказали, как подготовиться к отдыху с питомцем на природе

Многие владельцы домашних животных летом планируют поездку на дачу или на загородный участок. Однако, несмотря на кажущуюся безопасность природной среды, питомцев там может поджидать множество опасностей. Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как подготовить питомца к поездке на дачу, сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из основных забот при подготовке к отдыху на природе является исключение доступа животных к опасным растениям. Луковичные, лютиковые, рододендроны, клещевина — все эти растения могут вызвать серьезное отравление у животных. Поэтому их лучше пересадить в недоступное для питомца место.

Кроме того, необходимо быть осторожным с использованием удобрений, пестицидов и других химикатов на участке. Храните их в недоступном для животных месте, чтобы избежать случайного отравления.

Для активных собак особенно важно избегать глубоких ям и колодцев. Также хозяевам надо обращать внимание на строительные материалы, которые могут нанести травму. Важно еще вакцинировать своих питомцев от опасных заболеваний, чтобы защитить их от возможной встречи с дикими животными.

В случае отравления или получения травмы животному необходима медицинская помощь. Не стоит лечить питомца самостоятельно, нужно обращаться к ветеринарному специалисту.

Важно помнить, что забота о домашних животных на природе требует особого внимания и ответственности. При соблюдении необходимых мер предосторожности можно обеспечить безопасность и комфорт питомцам на отдыхе за городом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.