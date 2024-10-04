В Подмосковье рассказали, как найти применение ненужным вещам

Как подарить вторую жизнь старым вещам знает не понаслышке жительница городского округа Долгопрудный. Женщина не только сортирует отходы, но и мастерит из них невероятные поделки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Сортирует отходы Стелла уже более 5 лет. Творчеством увлекалась всегда, поэтому разглядеть во вторсырье отличный материал для создания самых разнообразных дизайнерских вещей не составило труда.

В числе шедевров — огромные крылья ангела для фотосессии, цветочные композиции и самые разные украшения. Все это становится уникальными экспонатами просветительских эковыставок.

К общему экологически-творческому процессу Стелла привлекает людей старшего поколения и молодежь. На мастер-классах она не только учит творческому процессу, но также рассказывает о правилах сортировки отходов. А еще Стелла вместе с единомышленниками регулярно проводит в своем городе акции по сбору отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.