В Подмосковье рассказали, чем заняться в особо охраняемой природной территории зимой

Особо охраняемые природные территории региона — это наше общее достояние. Все объекты на этих территориях находятся под защитой министерства экологии. Подмосковье традиционно занимает лидирующие позиции в развитии заповедного дела, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

На данный момент в области существует 262 ООПТ регионального значения, под особой охраной находится 283 тысячи гектаров.

Во многих памятниках природы и заказниках запрещено использовать моторную технику, рубить деревья, разводить костры и оставлять мусор. Однако заниматься спортом и наслаждаться природной красотой здесь можно без ограничений.

В памятнике природы «Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы» на территории городского округа Домодедово, любители палеонтологии и геологии могут насладиться интересными окаменелостями и отпечатками древнейшей фауны: моллюсков, костистых и хрящевых рыб, морских рептилий.

Другая ООПТ областного значения «Дендрологический парк «Волхонка» сможет удивить удивительно живописными видами. Один из старейших памятников природы, в котором насчитывается порядка сотни видов деревьев и кустарников. Этими видами наслаждаются регулярно не только жители Богородского округа, где располагается памятник природы, но и туристы.

Прежде чем отправиться в зимнюю поездку по лесам и полям, находящимся на особо охраняемых природных территориях, рекомендуется ознакомиться с разрешенными видами деятельности в них, ведь за нарушения режима ООПТ можно получить административное наказание. Соблюдение правил не только поможет сохранить природные красоты для будущих поколений, но и обеспечит вам безопасный и приятный отдых на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.