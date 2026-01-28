В Подмосковье расширяется помощь: от единого пособия до льгот семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение Правительству обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми. В том числе — усиление поддержки с рождением каждого последующего ребенка. Такая помощь расширяется в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Помощь семьям с детьми является приоритетной задачей для фракции «Единой России», подчеркнула председатель комиссии Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

«Партийный „золотой стандарт“ поддержки многодетных семей предполагает отмену критерия нуждаемости при предоставлении мер помощи. Это работает уже более чем в 46 регионах России, и мы видим, что эта тенденция сохраняется», — отметила она.

Что касается единого пособия, в ближайшее время, по ее словам, будут приняты решения, которые позволят сохранить многодетным семьям право на него при незначительном превышении доходов.

«Благодаря этому шагу дополнительно несколько десятков тыс. семей получат право на получение единого пособия», — пояснила она.

Предполагается, что новая норма начнет действовать с начала 2026 года. По ее словам, «Единая Россия» продолжит последовательно реализовывать все задачи, поставленные Президентом.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению в Мособлдуме Андрей Голубев добавил, что одним из ключевых пособий является — единовременная выплата при рождении третьего или следующего ребенка в размере 300 тыс. рублей.

«В Московской области по Народной программе „Единой России“ реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми. Так, например, на школьную форму для ребенка из многодетной семьи положено 3 тыс. рублей ежегодно, а при низком доходе семьи — дополнительно 7 тыс. рублей. Также, с 1 января 2026 года вступила в силу ежегодная компенсация 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме для семей, воспитывающих четырех и более детей. Особое внимание — семьям военнослужащих СВО. Для них действуют 40 региональных мер поддержки, среди них: внеочередное зачисление в детсады, бесплатные кружки, секции, а также горячее питание в школах и колледжах», — рассказал парламентарий.

Андрей Голубев также подчеркнул, что многодетным семьям Московской области предоставляют право на получение бесплатного земельного участка, либо выплату в размере 400 тыс. рублей.

В Подмосковье получателями мер поддержки являются 1,2 млн семей с детьми в которых воспитывается более 1,7 млн детей, включая более 116 тыс. многодетных семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.