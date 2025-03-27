В Подмосковье расширили права комиссий по работе с трудными подростками

Мособлдума приняла в целом изменения в закон, которые расширяют полномочия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, передает корреспондент РИАМО.

Согласно поправкам, комиссии на местах теперь смогут принимать решения о назначении наставников несовершеннолетним в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Речь идет о гражданах, включенных в специальный реестр наставников, и организациях, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Комиссии получат право принимать решения о замене наставника либо об отмене его назначения в случае необходимости.

«Сегодня мы внесли изменения в закон Московской области, который регулирует деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь этот институт наставничества закреплен законодательно, что очень важно. Разумеется, мы в Московской области должны были внести соответствующие изменения, что мы сегодня и сделали — о том, что у нас этот институт наставничества тоже начинает работать», — сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он добавил, что Федеральным законом определено: чтобы стать наставником, нужно желание либо физического лица, либо организации, общественного объединения. Для этого надо подать заявку на портале Добро.РФ.

«Хочу отметить, что у нас в общем-то уже в муниципальных наших комиссиях по делам несовершеннолетних круг этих лиц — наставников — уже фактически определен. К примеру, в Королеве у нас 43 наставника, которые уже сегодня занимаются этим делом, а теперь они уже будут на законных основаниях, войдя в реестр, заниматься этой очень важной работой», — отметил председатель комитета.

Кроме этого, предусматривается, что если наставник не выполняет установленные требованиями обязанности в определенный период, то муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних имеет право отстранить его от этой важной социальной функции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.