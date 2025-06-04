В Подмосковье работает 652 бани, предлагающие широкие линейки услуг и спа-программ

На территории Подмосковья осуществляют деятельность 652 банных комплекса, порядка 350 из них предоставляют скидки и льготы для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров. Часть комплексов располагает различными видами бань — русская, турецкая (хаммам), травяная, соляная, сауна и другие. Помимо этого, предлагается широкий спектр услуг, включая парение с профессионалами, купание в свежей купели, подбор веников на любой вкус — из березы, дуба, можжевельника, пихты и эвкалипта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Баня — это не только приятный отдых, но и средство оздоровления. Горячий пар улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ.

Так, «Бани Алексеева» в Подольске предлагают парение со льдом, выкатывание пихтой в четыре руки, мойку с березовым лыком и мыльной стружкой, «Салтыковские бани» в Балашихе — парение на матрасе из сена, «Королевские бани» — широкий выбор программ ароматерапии, среди них: горная мята, медовый донник, летняя ромашка, разнотравье, уральская пихта и другие.

Банщики «Мытищинских бань» проводят программы парения на ковре из соли и пихты, а также на пихтовой перине.

В комплексе «Одинцовские бани» гостей ждет несколько видов парных, включая кедровую, сенную, таежную и другие, а также разнообразие спа-программ — с аромапаром из луговых трав, отдыхом на качелях и другими услугами.

Перед посещением подобных заведений необходимо проконсультироваться с врачом и соблюдать умеренность: не перегреваться, пить больше воды и ограничить время пребывания в парной в расчете 5–10 минут за один заход. Узнать время работы и стоимость услуг можно на официальных сайтах или в социальных сетях предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.