В Подмосковье проживают свыше 92,3 тыс ветеранов боевых действий

В Подмосковье 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Памятная дата была установлена Мособлдумой официально в 2022 году, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этот день мы выражаем глубочайшую благодарность и уважение всем, кто самоотверженно выполнял боевые задачи в „горячих точках“ и зонах вооруженных конфликтов. Мы никогда не забудем бесстрашных Героев, которые сражались за свободу и мир, проявляя преданность и честь в самых трудных условиях. Их несгибаемый воинский дух стал примером доблести для тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Подмосковье проживают более 92,3 тысячи ветеранов боевых действий, для них предусмотрены как федеральные, так и региональные меры поддержки.

Меры поддержки ветеранов боевых действий

Ветераны боевых действий при расчете НДФЛ применяется стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода. Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении ветерана боевых действий.

Имущественные налоги (квартира, дом, машина) — льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, находящегося в собственности ветерана, не используемого им в предпринимательской деятельности и кадастровая стоимость которого не превышает 300 млн. руб. Ветераны, обращающиеся в суд за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, освобождены от уплаты госпошлины, если цена иска не превышает 1 млн рублей.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг

Для ветеранов боевых действий — компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%: платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений; взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса.

Для инвалидов боевых действий — компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%: платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений; взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса; компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% исходя из нормативов потребления.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

Размер ЕДВ для ветерана боевых действий (без инвалидности) с 1 февраля 2024 года: 4 184 рублей. Размер ЕДВ для инвалида боевых действий — 7 605 рублей.

Взамен части ЕДВ можно выбрать набор социальных услуг или отдельные услуги из набора социальных услуг, который включает в себя: обеспечение по рецептам необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; предоставление при наличии медицинских показаний путёвки в санаторий; бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения (по санаторно-курортной путёвке) и обратно; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Если ветеран делает выбор в пользу получения одной или нескольких социальных услуг, размер ЕДВ уменьшается на соответствующую часть (максимально — 1 578 рублей).

Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение по военной травме для инвалидов боевых действий в размере 1000 рублей.

Внеочередное медицинское обслуживание

Сохраняется право на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым ветераны и инвалиды боевых действий были прикреплены в период работы. Также предусмотрено внеочередное оказание медпомощи по полису ОМС.

Обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями

Предусмотрено: предоставление соответствующего технического средства; ремонт или замена ТСР; предоставление проезда или компенсация расходов на проезд инвалиду (ветерану, при необходимости — сопровождающему лицу) к организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации; оплата проживания инвалида (ветерана, при необходимости — сопровождающего лица) в случае если ТСР изготавливается в амбулаторных условиях; формирование электронного сертификата для приобретения ТСР или его ремонта.

С помощью электронного сертификата можно приобретать изделия самостоятельно. На выданный сертификат записывается определенная сумма.

Заявление на обеспечение ТСР подается через портал госуслуг или через МФЦ.

По отдельному перечню ТСР предусмотрен беззаявительный порядок обеспечения.

Ежегодный отпуск

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

Прием вне конкурса

В имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования, выплата специальных стипендий.

Социальные услуги

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно инвалидам боевых действий.

Дополнительные меры поддержки в Московской области

Для ветеранов боевых действий предоставляется льгота по транспортному налогу в размере 50% на одно транспортное средство до 150 л. с.

Военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава ОВД, Государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, ставшими инвалидами I группы при исполнении обязанностей военной службы: ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (без учета стандарта нормативной площади жилого помещения); ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме — для собственников жилых помещений; ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, независимо от формы собственности жилого помещения; бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, включая коммерческие маршруты, кроме легкового такси); бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, трамвай, метрополитен).

Инвалидам боевых действий, военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава ОВД, Государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы, ставшими инвалидами 2 и 3 групп вследствие военной травмы: бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, включая коммерческие маршруты, кроме легкового такси); бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, трамвай, метрополитен); бесплатная реабилитация в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» (социально-медицинская реабилитация гражданам, имеющим I или II группу инвалидности, передвигающимся в креслах-колясках). При наличии I группы инвалидности социальные услуги также бесплатно предоставляются сопровождающим.

Ветеранам боевых действий

Ветеранам боевых действий, пользовавшихся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года, а также членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий: бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, включая коммерческие маршруты, кроме легкового такси); бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, трамвай, метрополитен); оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения.

Дополнительная мера поддержки по «социальной газификации» в размере 100% стоимости выполненных работ и на оплату приобретения внутридомового газового оборудования в размере не более 80 тыс. рублей.

Гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при участии в боевых действиях в Афганистане, а также Чеченской Республике и Республике Дагестан предоставляется ежемесячная компенсационная выплата — 4 500 рублей.

Для инвалидов боевых действий в Афганистане, Чеченской республике или Республике Дагестан, имеющих I группу инвалидности Ежегодная денежная выплата в размере — 100 000 рублей.

Ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий в Афганистане, Чеченской республике или Республике Афганистан, проходившим службу в органах внутренних дел Московской области предоставляются отдых и лечение в учреждениях социального обслуживания Московской области.

Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту или военную службу по призыву — солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, имеющим I или II группу инвалидности вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата — 3 500 рублей.

Военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, получившим травму или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, предоставляется: психологическая помощь; реабилитация в центре «Ясенки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.