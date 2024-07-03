В Подмосковье проводят профилактическую работу с отдыхающими на водоемах

Отдых у воды становится настоящим спасением в жаркие дни для жителей Подмосковья. На пляжах многолюдно, поэтому инспекторы ГИМС Московской области во взаимодействии со спасателями, сотрудниками МВД и представителями муниципальных образований усилили контроль за безопасностью на акваториях и в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Особенное внимание уделяется детской безопасности. Сотрудники МЧС разъясняют родителям риски нахождения ребенка в воде без присмотра взрослых, недопустимость купания в необорудованных местах.

«Основной причиной гибели людей на водоемах является купание в необорудованных для этих целей местах, а также нахождение в воде в нетрезвом виде. Не прошедшие проверку пляжи скрывают много опасностей. Отсутствие спасательных постов, буйков, не расчищенное дно, мусор вдоль прибрежной зоны пляжа — все это не только способно омрачить отдых, но и привести к травмам и даже трагическим последствиям. Отсутствие надзора спасателей — это большие риски, ведь в случае опасной ситуации никто не окажет профессиональной помощи», — отметили инспекторы ГИМС.

В жаркие дни увеличено количество патрулирований на водохранилищах и реках Подмосковья. В отношении нарушителей правил пользования маломерными судами составляются административные протоколы.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.