В Подмосковье проводят бесплатные консультации для начинающих фермеров

Специалисты Минсельхозпрода проводят еженедельные консультации по вопросам получения грантов, создания фермерского хозяйства и выращивания новых культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минельхозпрода.

«Сегодня у начинающих фермеров возникает множество вопросов от создания КФХ до сбыта продукции. Наша задача в первую очередь найти подход к каждому из них и помочь во всех начинаниях. В связи с этим было принято решение проводить еженедельные консультации с целью разъяснения товаропроизводителям региона всей необходимой информации», — сообщил директор центра агропромышленного развития Московской области Алексей Семенов.

Для получения личной консультации необходимо оставить заявку на горячей линии портала «Мой бизнес».

За помощью также можно обратиться в центр фермерских компетенций Московской области по номеру: 8 (498) 602-29-33.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.