В Подмосковье проверяют 28 лесопожарных станций к 20 марта

В Московской области завершается проверка 28 лесопожарных станций перед началом пожароопасного сезона 20 марта. Специалисты оценивают готовность сотрудников, техники и средств связи к возможным возгораниям, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожароопасный сезон в столичном регионе официально стартует 20 марта. В преддверии этого специалисты проверяют готовность лесопожарных станций к работе в условиях повышенного риска возгораний из-за сухой и теплой погоды.

Комиссии оценивают подготовку личного состава, состояние автомобильной и гусеничной техники, а также наличие и исправность пожарных машин, мотопомп и ручного инвентаря. Особое внимание уделяют системам связи, от которых зависит координация действий при тушении пожаров.

Сотрудников заранее вакцинируют от клещевого энцефалита, обеспечивают защитной экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Также проводится обязательное страхование жизни и здоровья работников.

Итоги проверки всех 28 лесопожарных станций подведут 13 марта. При выявлении недостатков их устранят в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить полную готовность к сезону и защиту лесов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.