В Подмосковье проверили тюльпаны к 8 Марта на вредителей

Свежесрезанные тюльпаны из тепличного хозяйства в городском округе Котельники проверили на наличие карантинных вредителей в преддверии 8 Марта. Лабораторная экспертиза не выявила опасных организмов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области провели энтомологическую экспертизу партии цветов. Исследование организовали на фоне традиционного роста спроса на цветочную продукцию к Международному женскому дню.

Тюльпаны обследовали на американского лукового минера, табачного трипса, а также четыре вида цветочных трипсов — вест-индского, восточного, гавайского и индокитайского. Кроме того, образцы проверили на зеленую садовую совку, золотистую двухпятнистую совку и другие потенциально опасные энтообъекты.

По итогам лабораторных испытаний карантинные вредные организмы в образцах не обнаружены. Заказчику выдали официальный протокол, подтверждающий фитосанитарную безопасность партии. В ведомстве подчеркнули, что такой контроль позволяет защитить декоративное растениеводство и обеспечить стабильную работу тепличных хозяйств региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.