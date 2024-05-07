В Подмосковье проверили безопасность более 170 детских аттракционов за неделю

За прошедшую неделю инспекторы гостехнадзора Минэкологии проверили 173 подмосковных аттракциона в Подмосковье. По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий были выявлены нарушения законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В городских округах Пушкинский и Мытищи были выявлены незарегистрированные в управлении Гостехнадзора развлекательные технические средства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что на минувшей неделе инспекторы гостехнадзора потрудились на славу, а все потому, что в регионе отмечаются майские праздники и проверки развлекательных аттракционов необходимы.

«Как уже сообщалось ранее в городском округе Пушкинский были выявлены незарегистрированные в управлении Гостехнадзора развлекательные технические средства. Подобный случай был зафиксирован и в городском округе Мытищи. Эксплуатантам уже объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований».

По словам специалистов, усиленные проверки аттракционов в Подмосковье продолжатся, ведь впереди еще целых 4 дня праздников, а значит многие жители захотят прокатиться на каруселях, тарзанках и ракушках. Поэтому техническое состояние развлекательных средств не должно вызывать нареканий.

«Аттракционы хоть и кажутся веселой затеей, но являются средствами, представляющими потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан в случае поломок и аварий. Именно поэтому необходимо своевременно проверять аттракционы и не допускать нарушений в их эксплуатации», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.